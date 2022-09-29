Путин заявил, что мобилизованные россияне обязаны проходить дополнительную подготовку

Мобилизованные россияне обязаны проходить дополнительную подготовку. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно", — отметил президент.

Путин призвал исправить все ошибки мобилизации и не допускать их впредь

Ранее Лайф писал, что Путин обсудил с Советом безопасности РФ частичную мобилизацию, которая была объявлена в стране. Он отметил, что все поручения были даны, а критерии для призыва сформулированы.