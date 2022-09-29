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29 сентября, 17:42

Путин заявил, что мобилизованные россияне обязаны проходить дополнительную подготовку

Мобилизованные россияне обязаны проходить дополнительную подготовку. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно", — отметил президент.

Путин призвал исправить все ошибки мобилизации и не допускать их впредь

Путин призвал исправить все ошибки мобилизации и не допускать их впредь

Ранее Лайф писал, что Путин обсудил с Советом безопасности РФ частичную мобилизацию, которая была объявлена в стране. Он отметил, что все поручения были даны, а критерии для призыва сформулированы.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Никита Осипов

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