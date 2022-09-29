Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации
Путин заявил, что мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ частичную мобилизацию, которая была объявлена в стране. Он отметил, что все поручения были даны, а критерии для призыва сформулированы.
Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Видео © LIFE
"Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в ВС РФ, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт", — подчеркнул российский лидер.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.