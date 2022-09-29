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29 сентября, 17:29
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Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации

Путин заявил, что мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ частичную мобилизацию, которая была объявлена в стране. Он отметил, что все поручения были даны, а критерии для призыва сформулированы.

Путин напомнил, кто подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Видео © LIFE

"Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в ВС РФ, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт", — подчеркнул российский лидер.

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Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

Обложка ©

kremlin.ru

Александр Юнашев

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