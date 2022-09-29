В МИД РФ анонсировали ответ на высылку дипломатов из Черногории
Россия ответит на высылку дипломатов РФ из Черногории. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Россия даст соответствующий ответ", — указали в МИД РФ, уточняет ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал, что Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран".
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