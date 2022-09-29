В МИД РФ анонсировали ответ на высылку дипломатов из Черногории

Россия ответит на высылку дипломатов РФ из Черногории. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

На Украине рассказали о новом "троянском коне" России в НАТО

На Украине рассказали о новом "троянском коне" России в НАТО

Ранее Лайф рассказывал, что Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран".