В Петербурге организуют свыше 200 площадок для выступлений уличных музыкантов

В Северной столице организуют свыше 200 площадок для выступлений уличных музыкантов. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил глава городского Комитета по культуре Фёдор Болтин.

Он обратил внимание, что город учтёт опыт Москвы, где уже работают проекты, связанные с уличными артистами, которые реализованы в формате фестивалей. Это означает, что оператор предоставляет площадки музыкантам, актёрам и художникам. При этом для ряда пространств нужно пройти кастинг, а за нарушения могут исключить из проекта, отметил глава Комитета по культуре Петербурга.

"По предварительному запросу в районах города у нас таких мест будет более 200. Опыт столицы нами был тщательно изучен, но реализация на практике требует от нас необходимой правовой базы", — подчеркнул Болтин.

Депутаты парламента Северной столицы уже одобрили инициативу по урегулированию порядка выступлений уличных артистов. Принят закон, согласно которому места будут разделяться по уровню звука, а для самих площадок действуют единые правила, связанные с безопасностью, чистотой и порядком. Кроме того, вводится ответственность за нарушения организации выступления. Болтин добавил, что штрафы для музыкантов будут действовать лишь за грубые проступки, а за незначительные будет применяться предупреждение.