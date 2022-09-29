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29 сентября, 16:48

Стивен Сигал и Владимир Соловьёв навестили в больнице раненных в ходе СВО росгвардейцев

<p>Американский актёр Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьёв навестили раненых росгвардейцев.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/RosgvardOfficial/1986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росгвардия</a></p>

Американский актёр Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьёв навестили раненых росгвардейцев. Обложка © Telegram / Росгвардия

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал и российский журналист Владимир Соловьёв посетили главный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе, где навестили раненых героев спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известные персоны навестили военнослужащих вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора структуры Игорем Пышкиным. Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии и пожелал им скорейшего выздоровления. Соловьёв же восхитился мужеством и самоотверженностью росгвардейцев. Также актёр и журналист вручили бойцам памятные подарки и сделали совместное фото.

"Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", — добавили в пресс-службе Росгвардии.

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А ранее Лайф сообщал, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов предложил создать концертные бригады для выступлений в зоне спецоперации. Он отметил, что многие российские артисты практически с самых первых дней СВО стали посещать воинские части, поддерживая моральный дух наших бойцов.

Наталья Исакова

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