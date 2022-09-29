Стивен Сигал и Владимир Соловьёв навестили в больнице раненных в ходе СВО росгвардейцев

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал и российский журналист Владимир Соловьёв посетили главный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе, где навестили раненых героев спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известные персоны навестили военнослужащих вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора структуры Игорем Пышкиным. Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии и пожелал им скорейшего выздоровления. Соловьёв же восхитился мужеством и самоотверженностью росгвардейцев. Также актёр и журналист вручили бойцам памятные подарки и сделали совместное фото.

"Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", — добавили в пресс-службе Росгвардии.