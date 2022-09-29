Стивен Сигал и Владимир Соловьёв навестили в больнице раненных в ходе СВО росгвардейцев
Американский актёр Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьёв навестили раненых росгвардейцев. Обложка © Telegram / Росгвардия
Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал и российский журналист Владимир Соловьёв посетили главный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе, где навестили раненых героев спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известные персоны навестили военнослужащих вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора структуры Игорем Пышкиным. Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии и пожелал им скорейшего выздоровления. Соловьёв же восхитился мужеством и самоотверженностью росгвардейцев. Также актёр и журналист вручили бойцам памятные подарки и сделали совместное фото.
"Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", — добавили в пресс-службе Росгвардии.
А ранее Лайф сообщал, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов предложил создать концертные бригады для выступлений в зоне спецоперации. Он отметил, что многие российские артисты практически с самых первых дней СВО стали посещать воинские части, поддерживая моральный дух наших бойцов.