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Опубликовано 29 сентября 2022, 16:48

Стивен Сигал и Владимир Соловьёв навестили в больнице раненных в ходе СВО росгвардейцев

Американский актёр Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьёв навестили раненых росгвардейцев. Обложка © Telegram / Росгвардия

Американский актёр Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьёв навестили раненых росгвардейцев. Обложка © Telegram / Росгвардия

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал и российский журналист Владимир Соловьёв посетили главный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе, где навестили раненых героев спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известные персоны навестили военнослужащих вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора структуры Игорем Пышкиным. Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии и пожелал им скорейшего выздоровления. Соловьёв же восхитился мужеством и самоотверженностью росгвардейцев. Также актёр и журналист вручили бойцам памятные подарки и сделали совместное фото.

"Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", — добавили в пресс-службе Росгвардии.

Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе
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А ранее Лайф сообщал, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов предложил создать концертные бригады для выступлений в зоне спецоперации. Он отметил, что многие российские артисты практически с самых первых дней СВО стали посещать воинские части, поддерживая моральный дух наших бойцов.

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Наталья Демьянова
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