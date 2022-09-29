Центробанк ещё на полгода продлил ограничения по выводу денег за рубеж

Банк России продлил ещё на полгода действующие ограничения по выводу денег за рубеж. Об этом информирует в четверг пресс-служба регулятора. Запрет, введённый для физических и юридических лиц из недружественных стран, продолжит действовать до 31 марта 2023 года. При этом россияне и граждане дружественных стран по-прежнему смогут переводить на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США в течение месяца, а по системам денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте).

"Кроме того, физические лица – нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран", — сообщается на сайте ЦБ.

Ранее в четверг регулятор также продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.