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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 19:39

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявили в МИД республики.

"Министерство иностранных дел провозгласило шестерых дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата из-за действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран", — говорится в тексте заявления.

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А ранее глава МИД Черногории Ранко Кривокапич выступил за введение виз для россиян. При этом сейчас граждане РФ могут свободно посещать балканское государство на срок до 90 дней.

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Александра Вишнякова
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