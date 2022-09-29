Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявили в МИД республики.
"Министерство иностранных дел провозгласило шестерых дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата из-за действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран", — говорится в тексте заявления.
А ранее глава МИД Черногории Ранко Кривокапич выступил за введение виз для россиян. При этом сейчас граждане РФ могут свободно посещать балканское государство на срок до 90 дней.
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