Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявили в МИД республики.

"Министерство иностранных дел провозгласило шестерых дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата из-за действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран", — говорится в тексте заявления.