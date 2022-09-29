На Украине рассказали о новом "троянском коне" России в НАТО

Текущий политический кризис в Черногории может привести к формированию пророссийского правительства. А это, в свою очередь, сделает страну "троянским конём" России в НАТО. Об этом пишет обозреватель украинского издания "Европейская правда" Юрий Панченко.

Речь идёт о кризисе, возникшем из-за противостояния президента балканской республики Мило Джукановича, чей стаж на посту главы государства составляет 30 лет, и оппозиционного ему Парламента. На днях президент Черногории объявил о сокращении мандата действующего Парламента, фактически затребовав досрочные выборы. Однако законодатели отклонили его инициативу и заявили о превышении полномочий, а также готовности к объявлению ему импичмента. Сейчас оппозиция выдвинула на пост премьера кандидатуру Миодрага Лекича, который придерживается "антизападных и пророссийских взглядов". Местные выборы планируется провести в конце октября.

"Есть большая вероятность того, что с новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в Евросоюз, а также станет "троянским конём" внутри НАТО", — считает обозреватель.