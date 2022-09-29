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29 сентября, 16:00

ВСУ получили "одобрительную оценку" от командования силами НАТО в Европе

Главком ВСУ Залужный заявил о похвале от командования силами НАТО в Европе

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что получил "одобрительную оценку" от командующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи. Как уточнили в пресс-службе главкома, это произошло в ходе очередной беседы.

"Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", — говорится в сообщении в телеграм-канале Залужного.

Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о познаниях Зеленского в военном деле

Главком ВСУ Залужный неоднозначно высказался о познаниях Зеленского в военном деле

Ранее Залужный признался, что учился у главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, российский военный является непревзойдённым стратегом.

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Shutterstock

Варвара Романова

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