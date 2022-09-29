ВСУ получили "одобрительную оценку" от командования силами НАТО в Европе

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что получил "одобрительную оценку" от командующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи. Как уточнили в пресс-службе главкома, это произошло в ходе очередной беседы.

"Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", — говорится в сообщении в телеграм-канале Залужного.