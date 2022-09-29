Диетолог рассказала, как наладить аппетит при стрессе

Кислые продукты помогут стимулировать аппетит при стрессе, когда "кусок в горло не лезет". Об этом в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

"Однозначно те продукты, которые обладают ярко выраженным вкусом, например кислые, продукты, богатые специями, способны стимулировать аппетит за счёт увеличения выработки желудочного сока", — сказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что всё зависит в основном от психологической работы и регуляции питания по часам, чтобы выработать рефлекс для приёма пищи. Снизить аппетит при стрессе, по словам специалиста, способны продукты со сложными углеводами. В их числе, в частности, фрукты, ягоды и хлебобулочные изделия из грубого тёмного хлеба с отрубями. Причём важно равномерно распределить эту еду в течение суток.

А бороться со стрессом помогают фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки, а также кисломолочные продукты. Кроме того, противостоять волнению способны полиненасыщенные жирные кислоты, например омега-3. Данный микроэлемент есть в жирной рыбе северных морей, семенах льна и чиа. Повысить стрессоустойчивость может и магний, который есть в кешью, кедровых орехах, овсянке и тыкве. Полезна в этом плане и минеральная вода.

Отказаться при стрессе диетолог советует от спиртного, кофе, консервантов и трансжиров. Всё дело в том, что они сильно снижают резервы организма человека, заключила специалист.