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29 сентября, 15:25

Зеленский проведёт срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны

Президент Украины Владимир Зеленский проведёт 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Это анонсировал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны", — приводит слова Никифорова издание "Украинская правда".

Тема заседания и другие подробности не уточняются.

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А ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России. При этом Алексей Арестович не исключал, что из-за этого в Незалежной всё же могут призвать в армию всех студентов.

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Getty Images / Alexey Furman

Александра Вишнякова

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