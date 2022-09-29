Зеленский проведёт срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны

А ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России. При этом Алексей Арестович не исключал, что из-за этого в Незалежной всё же могут призвать в армию всех студентов.