Зеленский проведёт срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны
Президент Украины Владимир Зеленский проведёт 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Это анонсировал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны", — приводит слова Никифорова издание "Украинская правда".
Тема заседания и другие подробности не уточняются.
А ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России. При этом Алексей Арестович не исключал, что из-за этого в Незалежной всё же могут призвать в армию всех студентов.
Getty Images / Alexey Furman