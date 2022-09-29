Россиянам объяснили, что делать, если в дом попала летучая мышь

В квартиры москвичей стали часто пробираться летучие мыши. Как отмечает глава Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке Ольга Ильченко, шанс заразиться от этих животных коронавирусом и бешенством невелик. При этом не все россияне знают, что делать при неожиданной встрече с ними.

"Для начала успокойтесь: она (мышь. — Прим. Лайфа) тоже напугана, поэтому и мечется. Пусть освоится, отдышится, присядет куда-нибудь. Приготовьте мягкое полотенце и коробку для мышки, наденьте перчатки: гостья может укусить. Зубы у них небольшие, но лучше не рисковать", — отметила Ильченко, слова которой приводит kp.ru.

Затем мышь следует аккуратно накрыть полотенцем, быстро взять и положить в коробку. Накормить рукокрылого можно только сверчками, червяками и пауками, однако он может пару дней обойтись и без еды. Кроме того, животному можно дать воду, которую желательно поставить в небольшой поилке. А после этого можно обратиться в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.