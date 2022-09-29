Путин заявил о попытках Запада разжечь новые конфликты на пространстве СНГ

Западные страны желают спровоцировать конфликты на территории СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран Содружества Независимых Государств.

"Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, достаточно посмотреть на нынешний российско-украинский конфликт, который происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Всё это, по мнению Путина, — результаты развала Советского Союза. При этом риски дестабилизации растут, в том числе дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул президент.