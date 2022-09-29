Путин заявил, что Запад готов превратить в эпицентр кризиса любую страну

Запад готов поставить под удар любую страну и превратить её в эпицентр кризиса, что уже было не раз продемонстрировано. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по видеосвязи.

"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем ещё недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию" и развязать кровавую бойню", — сказал российский лидер.