НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 14:46

Польский экс-министр удалил пост с благодарностью США за диверсию на "Северных потоках"

Экс-глава МИД Польши Сикорский удалил запись "Спасибо, США" об аварии на "Северных потоках"

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удалил из своего аккаунта в "Твиттере" запись со словами "Спасибо, США" под снимком с места ЧП на "Северных потоках".

При этом под снимком остаётся другая запись экс-политика: "Мелочь, а приятно".

Оставив запись в "Твиттере", Сикорский не объяснил, за что выразил благодарность Соединённым Штатам. Позднее он опубликовал пост со словами американского президента Джо Байдена, который в феврале угрожал уничтожить "Северный поток – 2". На следующий день экс-глава польского МИД заявил, что это предположение было лишь его личной "рабочей гипотезой".

Захарова ответила Сикорскому на слова об утечке газа на "Северных потоках"

Захарова ответила Сикорскому на слова об утечке газа на "Северных потоках"

Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".

Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября

Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября

Обложка ©

Twitter / Radosław Sikorski MEP

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров