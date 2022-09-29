Польский экс-министр удалил пост с благодарностью США за диверсию на "Северных потоках"

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удалил из своего аккаунта в "Твиттере" запись со словами "Спасибо, США" под снимком с места ЧП на "Северных потоках".

При этом под снимком остаётся другая запись экс-политика: "Мелочь, а приятно".

Оставив запись в "Твиттере", Сикорский не объяснил, за что выразил благодарность Соединённым Штатам. Позднее он опубликовал пост со словами американского президента Джо Байдена, который в феврале угрожал уничтожить "Северный поток – 2". На следующий день экс-глава польского МИД заявил, что это предположение было лишь его личной "рабочей гипотезой".