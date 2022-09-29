Вице-президент США назвала КНДР важным союзником Вашингтона

Вице-президент США Камала Харрис назвала Северную Корею союзником Америки, перепутав её с Южной Кореей. Видео с заявлением политика распространилось в Сети.

"У Соединённых Штатов очень важные союзнические отношения с Республикой Северная Корея. Это сильный и прочный альянс", — сказала Харрис, далеко не сразу осознав, что только что произнесла.