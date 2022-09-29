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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 14:31

Вице-президент США назвала КНДР важным союзником Вашингтона

Камала Харрис оговорилась, назвав Северную Корею важным союзником США

Вице-президент США Камала Харрис назвала Северную Корею союзником Америки, перепутав её с Южной Кореей. Видео с заявлением политика распространилось в Сети.

Харрис назвала Северную Корею союзником США. Видео © Twitter / RNCResearch

"У Соединённых Штатов очень важные союзнические отношения с Республикой Северная Корея. Это сильный и прочный альянс", — сказала Харрис, далеко не сразу осознав, что только что произнесла.

Захарова высмеяла Харрис за "язык Кличко"
Захарова высмеяла Харрис за "язык Кличко"

Ранее Камала Харрис назвала беременных женщин "серьёзной проблемой" США. В частности, она отметила, что речь идёт про ежедневные случаи беременности.

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Twitter / KamalaHarris

Евгения Колесникова
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