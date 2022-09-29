Вице-президент США назвала КНДР важным союзником Вашингтона
Камала Харрис оговорилась, назвав Северную Корею важным союзником США
Вице-президент США Камала Харрис назвала Северную Корею союзником Америки, перепутав её с Южной Кореей. Видео с заявлением политика распространилось в Сети.
Харрис назвала Северную Корею союзником США. Видео © Twitter / RNCResearch
"У Соединённых Штатов очень важные союзнические отношения с Республикой Северная Корея. Это сильный и прочный альянс", — сказала Харрис, далеко не сразу осознав, что только что произнесла.
Ранее Камала Харрис назвала беременных женщин "серьёзной проблемой" США. В частности, она отметила, что речь идёт про ежедневные случаи беременности.
Twitter / KamalaHarris