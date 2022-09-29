В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории
Крашенинников: Новые территории войдут в состав РФ как республики и области
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области сохранят за собой свой статус после вхождения в состав России. Так считает глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"В таком виде, в каком сегодня есть, — две республики и две области", — сказал он журналистам.
Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.
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