В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области сохранят за собой свой статус после вхождения в состав России. Так считает глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В таком виде, в каком сегодня есть, — две республики и две области", — сказал он журналистам.

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.