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29 сентября, 14:27

В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории

Крашенинников: Новые территории войдут в состав РФ как республики и области

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области сохранят за собой свой статус после вхождения в состав России. Так считает глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В таком виде, в каком сегодня есть, — две республики и две области", — сказал он журналистам.

В Госдуме появятся депутаты от ДНР, ЛНР и освобождённых территорий

В Госдуме появятся депутаты от ДНР, ЛНР и освобождённых территорий

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.

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Сайт Госдумы

Артур Лапсаков

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