Озвучен предельный возраст подпадающих под мобилизацию медиков

Предельный возраст медицинских работников, которых могут призвать в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, зависит от их звания. У мужчин-врачей он может доходить до 65 лет, сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Предельный возраст призыва, в том числе медиков [мужчин]: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; для младших офицеров — до 60 лет; для старших офицеров — до 65 лет", — говорится в сообщении.