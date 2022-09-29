Озвучен предельный возраст подпадающих под мобилизацию медиков
"Объясняем.рф": Предельный возраст подпадающих под мобилизацию медиков не превысит 65 лет
Предельный возраст медицинских работников, которых могут призвать в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, зависит от их звания. У мужчин-врачей он может доходить до 65 лет, сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Предельный возраст призыва, в том числе медиков [мужчин]: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; для младших офицеров — до 60 лет; для старших офицеров — до 65 лет", — говорится в сообщении.
При этом предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, — до 50 лет, а остальных — до 45 лет.
Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт.
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