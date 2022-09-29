Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным
"Объясняем.рф": Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным гражданам
У мобилизованных граждан, которые обязаны выплачивать алименты несовершеннолетним детям, сумма выплат будет автоматически взыскиваться из положенного им денежного жалования. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов", — разъясняется на портале.
Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт.
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