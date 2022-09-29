Обращение Путина о спецоперации и частичной мобилизации одновременно смотрели 5,8 млн россиян

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам, которое было показано утром 21 сентября, одновременно смотрели почти шесть миллионов телезрителей. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает РИА "Новости".

Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе, специальной военной операции и частичной мобилизации. Так, на телеканалах "Россия-1", "Россия 24", "Мир", "Звезда", "Рен-ТВ", "Москва 24","Соловьёв LIVE", Пятом канале и Первом канале трансляцию посмотрели более 5,8 миллиона россиян.