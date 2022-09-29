Месси планирует уйти из "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона

"Месси чётко дал понять, что не хочет продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен". В следующем сезоне его в команде не будет", — написал Бласкес.

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.