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29 сентября, 08:50

Месси планирует уйти из "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси покинет французскую команду следующим летом. Об этом сообщает в своём твиттере журналист Микель Бласкес.

"Месси чётко дал понять, что не хочет продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен". В следующем сезоне его в команде не будет", — написал Бласкес.

Хави попросил руководство "Барселоны" вернуть в команду Лионеля Месси

Хави попросил руководство "Барселоны" вернуть в команду Лионеля Месси

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ, подписав контракт на два сезона. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

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Getty Images / Elsa

Роман Фейгин

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