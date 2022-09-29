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29 сентября, 08:55

В Госдуме появятся депутаты от ДНР, ЛНР и освобождённых территорий

Стремоусов: В Госдуме РФ скоро появятся депутаты от ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины

В ближайшее время в Госдуме появятся депутаты от Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.

Стремоусов — о скором появлении в Госдуме РФ депутатов от ДНР, ЛНР и освобождённых территорий. Видео © Telegram-канал Кирилла Стремоусова

"Уже скоро в Государственной думе Российской Федерации появятся депутаты от освобождённых территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию — это вопрос ближайшего времени", — написал он в телеграм-канале.

Как добавил Стремоусов на опубликованном видео, депутаты в нижней палате парламента РФ будут представлять интересы своих регионов.

Стремоусов анонсировал встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Стремоусов анонсировал встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались "за".

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Сайт Госдумы

Артур Лапсаков

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