В Госдуме появятся депутаты от ДНР, ЛНР и освобождённых территорий

В ближайшее время в Госдуме появятся депутаты от Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.

Стремоусов — о скором появлении в Госдуме РФ депутатов от ДНР, ЛНР и освобождённых территорий. Видео © Telegram-канал Кирилла Стремоусова

"Уже скоро в Государственной думе Российской Федерации появятся депутаты от освобождённых территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию — это вопрос ближайшего времени", — написал он в телеграм-канале.