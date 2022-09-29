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29 сентября, 07:03

Стремоусов анонсировал встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что встреча президента России Владимира Путина с главами регионов, где прошли референдумы, запланирована, однако подробностей пока нет.

"Встреча с президентом, конечно же, запланирована. Этой информацией я сейчас не обладаю, не могу сказать, где, что, когда. Но я думаю, что встречи пройдут", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

По словам Стремоусова, от этих встреч много что зависит. Он выразил надежду, что после этого политики уедут из Москвы главами субъектов Российской Федерации.

"Для принятия исторического решения" : Лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву

"Для принятия исторического решения" : Лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались "за".

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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