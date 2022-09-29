Стремоусов анонсировал встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что встреча президента России Владимира Путина с главами регионов, где прошли референдумы, запланирована, однако подробностей пока нет.
"Встреча с президентом, конечно же, запланирована. Этой информацией я сейчас не обладаю, не могу сказать, где, что, когда. Но я думаю, что встречи пройдут", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
По словам Стремоусова, от этих встреч много что зависит. Он выразил надежду, что после этого политики уедут из Москвы главами субъектов Российской Федерации.
Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались "за".