Стремоусов анонсировал встречи Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что встреча президента России Владимира Путина с главами регионов, где прошли референдумы, запланирована, однако подробностей пока нет.

"Встреча с президентом, конечно же, запланирована. Этой информацией я сейчас не обладаю, не могу сказать, где, что, когда. Но я думаю, что встречи пройдут", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".