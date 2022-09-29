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29 сентября, 06:44

День первого президента исключён из числа госпраздников Казахстана

Токаев подписал закон об исключении Дня первого президента из числа госпраздников

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об исключении Дня первого президента страны, который отмечался 1 декабря, из перечня государственных праздников. Об этом сообщила пресс-службы главы республики.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", — указывается в сообщении.

Документ исключает День первого президента из списка государственных праздников. Также отныне является национальным праздником День республики, приходящийся на 25 октября, а День независимости (16 декабря) — государственным.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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