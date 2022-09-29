Между Казахстаном и Россией могут открыть зелёный коридор

Астана и Москва обсуждают открытие зелёного коридора на границе двух стран для казахстанцев и грузовиков с продовольствием, которые застряли там из-за скопления людей и транспорта. Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.

"Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ. <...> Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зелёный коридор", — сказал он.