Между Казахстаном и Россией могут открыть зелёный коридор
Казахстан и Россия обсуждают открытие на границе зелёного коридора
Астана и Москва обсуждают открытие зелёного коридора на границе двух стран для казахстанцев и грузовиков с продовольствием, которые застряли там из-за скопления людей и транспорта. Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.
"Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ. <...> Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зелёный коридор", — сказал он.
Жумангарин отметил, что на российской стороне границы стоят в том числе граждане Казахстана и машины с продовольствием. По словам вице-премьера республики, зелёный коридор необходимо открыть уже сегодня или завтра.
Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.