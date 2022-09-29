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29 сентября, 06:23

Между Казахстаном и Россией могут открыть зелёный коридор

Казахстан и Россия обсуждают открытие на границе зелёного коридора

Астана и Москва обсуждают открытие зелёного коридора на границе двух стран для казахстанцев и грузовиков с продовольствием, которые застряли там из-за скопления людей и транспорта. Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.

"Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ. <...> Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зелёный коридор", — сказал он.

Жумангарин отметил, что на российской стороне границы стоят в том числе граждане Казахстана и машины с продовольствием. По словам вице-премьера республики, зелёный коридор необходимо открыть уже сегодня или завтра.

Россиянам начали вручать повестки при попытке выехать в Казахстан

Россиянам начали вручать повестки при попытке выехать в Казахстан

Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.

Обложка ©

Погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана

Светлана Оперук

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