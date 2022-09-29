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29 сентября, 06:18

После присоединения новых территорий Азовское море станет внутренним для России

Глава крымского парламента Константинов: Азовское море станет внутренним для России

После вхождения в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Азовское море станет исключительно внутренней акваторией РФ. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Азовское море становится нашим внутренним. Это серьёзное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", — приводит его слова РИА "Новости".

В частности, порт Мариуполя станет важным грузовым пунктом, каким он раньше и был. Константинов уверен, что после этого можно будет реализовать много различных программ.

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Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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