После присоединения новых территорий Азовское море станет внутренним для России

После вхождения в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Азовское море станет исключительно внутренней акваторией РФ. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Азовское море становится нашим внутренним. Это серьёзное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", — приводит его слова РИА "Новости".