Информация о переброске военной техники из Казахстана в Россию оказалась ложной
Минобороны Казахстана опровергло информацию о переброске военной техники в Россию
Астана опровергла появившуюся в соцсетях информацию об отправке в Россию военной техники. Об этом заявили в Минобороны республики.
"Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в стране происходит переброска техники для совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алма-Атинской областях проходят манёвры с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022".
Также о том, что представленные данные недостоверны, заявил портал stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными. Там добавили, что подпись о якобы соглашении президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина о переброске военной техники не соответствует действительности.
Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. При этом Астана допустила выдачу РФ уклонистов, если на них заведут уголовные дела, объявят в международный розыск, а преступления будут признаваться таковыми и в самой республике.
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