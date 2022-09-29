Информация о переброске военной техники из Казахстана в Россию оказалась ложной

Астана опровергла появившуюся в соцсетях информацию об отправке в Россию военной техники. Об этом заявили в Минобороны республики.

"Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в стране происходит переброска техники для совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алма-Атинской областях проходят манёвры с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022".