Саммит "Центральная Азия – Россия" состоится в Астане 14 октября
В Астане 14 октября пройдёт саммит "Центральная Азия – Россия". Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения <...> саммита "Центральная Азия – Россия", — указывается в сообщении.
Также сообщается, что 13 октября состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а 14 октября — заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Ранее МИД Казахстана озвучил позицию по референдумам в Донбассе. Представитель ведомства республики Айбек Смадияров напомнил о позиции президента Касыма-Жомарта Токаева, который "чётко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права", в основе которого лежит Устав ООН.
Wikipedia / Ninaras