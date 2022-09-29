Саммит "Центральная Азия – Россия" состоится в Астане 14 октября

В Астане 14 октября пройдёт саммит "Центральная Азия – Россия". Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения <...> саммита "Центральная Азия – Россия", — указывается в сообщении.

Также сообщается, что 13 октября состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а 14 октября — заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).