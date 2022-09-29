На юге Турции прошёл митинг против отказа банков от платёжной системы "Мир"

Турецкая партия "Родина" провела в Анталье митинг против решения банков страны отказаться от российской платёжной системы "Мир" под давлением властей США. Об этом сообщает газета Aydınlık.

В организованной акции приняло участие несколько десятков человек. Они кричали: "Оставьте в покое карты "Мир"!"; "Торговля с Россией должна быть продолжена!" Генсек партии Догу Перинчек заявил, что выход турецких банков из платёжной системы является "динамитом, заложенным под турецкий туризм и турецкую экономику".

Заместитель партии Сердар Ускюплю отметил, что это решение является преградой для работы туристической индустрии и торговцев.