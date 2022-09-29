На юге Турции прошёл митинг против отказа банков от платёжной системы "Мир"
Митинг в Анталье против выхода банков Турции из платёжной системы "Мир". Обложка © Aydinlik
Турецкая партия "Родина" провела в Анталье митинг против решения банков страны отказаться от российской платёжной системы "Мир" под давлением властей США. Об этом сообщает газета Aydınlık.
В организованной акции приняло участие несколько десятков человек. Они кричали: "Оставьте в покое карты "Мир"!"; "Торговля с Россией должна быть продолжена!" Генсек партии Догу Перинчек заявил, что выход турецких банков из платёжной системы является "динамитом, заложенным под турецкий туризм и турецкую экономику".
Заместитель партии Сердар Ускюплю отметил, что это решение является преградой для работы туристической индустрии и торговцев.
Ранее, в среду, агентство Bloomberg сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Якобы перемена в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по этому вопросу произошла после визита в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении на родину турецкий лидер обсудил с высокопоставленными чиновниками, включая министра казначейства и финансов страны Нуреддина Небати, альтернативу российской платёжной системе, написало агентство. Однако позже турецкие VakıfBank и Halkbank опровергли слухи об отказе от платёжной системы "Мир".