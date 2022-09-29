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Опубликовано 29 сентября 2022, 08:50

Жители Новой Каховки остались без газа после обстрела ВСУ

ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области

Украинские силовики нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, из-за чего в населённых пунктах Новокаховского городского округа и Каховского будет прекращена подача газа. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация города.

"После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населённого пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки", — говорится в сообщении.

Указывается, что в населённых пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района будет прекращено газоснабжение. Также отключена от электроснабжения часть Таврийска.

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Ранее появились данные о гибели 30 человек в результате обстрела колонны беженцев со стороны ВСУ. Подробности трагедии пока не известны. По словам главы представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника, экстренные службы пока не могут вывезти тела с места инцидента.

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Евгения Колесникова
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