Жители Новой Каховки остались без газа после обстрела ВСУ

Украинские силовики нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, из-за чего в населённых пунктах Новокаховского городского округа и Каховского будет прекращена подача газа. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация города.

"После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населённого пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки", — говорится в сообщении.

Указывается, что в населённых пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района будет прекращено газоснабжение. Также отключена от электроснабжения часть Таврийска.