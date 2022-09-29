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Опубликовано 29 сентября 2022, 08:42
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Появились данные о гибели 30 человек в результате обстрела колонны беженцев со стороны ВСУ

Мирошник сообщил о гибели 30 человек при обстреле колонны беженцев в Харьковской области

Около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев в Харьковской области. Такие данные озвучил в четверг глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, сообщает РИА "Новости". Подробности трагедии пока не известны. По словам Мирошника, экстренные службы пока не могут вывезти тела с места инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадало семь человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших было принято эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики. Информации о погибших не было.

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Ранее газета The Wall Street Journal разместила материал, в котором сообщается, что власти США решили не требовать от Киева не атаковать территории, которые в ближайшее время могут войти в состав РФ по результатам референдумов. А российский политолог Армен Гаспарян, комментируя обращение луганских общественников к главе республики Леониду Пасечнику с призывом организовать референдум, высказал мнение, что такая реакция нормальна, учитывая последние действия Украины.

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Марина Калегина
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