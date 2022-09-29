Появились данные о гибели 30 человек в результате обстрела колонны беженцев со стороны ВСУ

Около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев в Харьковской области. Такие данные озвучил в четверг глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, сообщает РИА "Новости". Подробности трагедии пока не известны. По словам Мирошника, экстренные службы пока не могут вывезти тела с места инцидента.