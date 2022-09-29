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29 сентября, 08:34

Выступавшие за Россию фигуристы Загорски и Гурейро приостановили карьеру

Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступавшие за Россию в танцах на льду, приостановили профессиональную карьеру. Об этом в своих соцсетях написал 31-летний спортсмен.

Весной и летом оба фигуриста долгое время провели на родине Гурейро в Австралии, о подготовке к следующему сезону они не договаривались. При этом Джонатан занялся спортивным менеджментом. Кроме того, Загорски и Гурейро сняли с зарплатной ставки в сборной России.

"В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжёлую болезнь, полноценно выступать в ходе сезона она не могла. После этого трудного периода Тиффани взяла перерыв, чтобы полностью восстановиться. Это заняло больше времени, чем ожидалось, но сейчас она вновь чувствует себя хорошо", — отметил Гурейро.

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Загорски и Гурейро дебютировали в составе сборной России в 2015 году. До этого партнёр выступал за Австралию, а партнёрша — за Францию. В сезоне 2020/2021 они стали серебряными призёрами чемпионата России. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане фигуристы заняли 13-е место.

Обложка ©

Getty Images / Igor Russak

Роман Фейгин

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