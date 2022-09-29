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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 08:33
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Губернатор одного региона обратился к главе другого, чтобы срочно поженить призывника

Лимаренко попросил Кожемяко помочь мобилизованному сахалинцу в регистрации брака

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к главе Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой помочь мобилизованному сахалинцу, отправленному в Приморье, зарегистрировать брак с его невестой. Влюблённые долго копили деньги на свадьбу, но так и не успели расписаться. Об этом рассказал Лимаренко в телеграм-канале.

Лимаренко попросил Кожемяко помочь мобилизованному сахалинцу со свадьбой. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

"Нашего сахалинца мобилизовали и отправляют в зону боевых действий. Сейчас он находится в Приморском крае. Ему нужно срочно оформить брак. Нужно помочь молодым, чтобы они поженились. <...> Это Андрей Савченко и Ольга Склярова", — рассказал Лимаренко в ходе телефонного разговора с Кожемяко.

По словам невесты, влюблённые планировали свадьбу и копили деньги, но из-за частичной мобилизации не успели расписаться. Поэтому, уверен Лимаренко, необходимо организовать их бракосочетание перед отправкой сахалинца в зону боевых действий. Регистрация брака состоится на территории воинской части, отметил губернатор.

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Ранее сообщалось, что столичные загсы будут регистрировать браки мобилизованных в день обращения. Для этого нужно предоставить в загс повестку, справку или извещение о призыве на военную службу.

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Unsplash

Евгения Колесникова
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