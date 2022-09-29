На границе с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации

Временный пункт частичной мобилизации появится на КПП Караузек на российско-казахстанской границе в Астраханской области в ближайшие дни. Всё из-за большого числа мужчин призывного возраста, ждущих выезда из РФ в многокилометровых пробках.

"Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста... В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешение на выезд от военного комиссариата", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.