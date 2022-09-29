На границе с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации
Очередь на КПП Караузек в Астраханской области. Фото © VK / Руслан Бисенов
Временный пункт частичной мобилизации появится на КПП Караузек на российско-казахстанской границе в Астраханской области в ближайшие дни. Всё из-за большого числа мужчин призывного возраста, ждущих выезда из РФ в многокилометровых пробках.
"Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста... В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешение на выезд от военного комиссариата", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Напомним, ранее пункт мобилизации появился в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии. Глава региона Сергей Меняйло объяснил, что он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. Также СМИ сообщили, что мобильный "военкомат" заметили на российско-финской границе в Ленинградской области. Желающие могут получить там повестку и записаться на контракт.