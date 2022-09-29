Новые санкции ЕС коснутся контрактов с российскими нефтяными гигантами
EUobserver: Брюссель планирует ввести ограничения на контракты с российскими нефтяными компаниями
Евросоюз в рамках нового пакета санкций хочет запретить перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой российской нефти, если она продаётся по цене выше определённого уровня. Об этом узнали журналисты издания EUobserver. Вместе с тем Брюссель хочет ввести общие ограничения на заключение контрактов с российскими нефтяными гигантами.
"В ЕС намерены ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами, в том числе "Роснефтью" и "Транснефтью", — пишет издание.
Напомним, что Еврокомиссия всё-таки предложила ввести потолок цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций. Помимо этого новые рестрикции включают в себя запрет на импорт в Евросоюз российских продуктов на семь миллиардов евро, а также расширение списка запрещённых к экспорту в РФ товаров в сфере авиационных и электронных компонентов, химических веществ.
Впрочем, это решение понравилось не всем. К примеру, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит новые санкции Евросоюза против России, которые будут угрожать безопасности венгерской энергетики. А до этого он выражал мнение, что европейская политика санкций против России потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии.
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