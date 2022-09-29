Новые санкции ЕС коснутся контрактов с российскими нефтяными гигантами

Евросоюз в рамках нового пакета санкций хочет запретить перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой российской нефти, если она продаётся по цене выше определённого уровня. Об этом узнали журналисты издания EUobserver. Вместе с тем Брюссель хочет ввести общие ограничения на заключение контрактов с российскими нефтяными гигантами.