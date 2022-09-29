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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 10:43
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Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошло в зоне, контролируемой разведкой США

Инцидент на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в зоне, которая находится под контролем американской разведки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала "Соловьев Live".

По словам дипломата, история о том, что инцидент произошёл в нейтральных водах, активно обсуждалась. Она также уточнила, что это была особая экономическая зона Дании и Швеции.

"Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <…> которые полностью контролируют там обстановку", — рассказала Захарова.

Ранее Лайф писал, что в РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках". В результате произошедшего России причинён существенный экономический ущерб. Сегодня Посольство РФ призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки".

Обнаружена четвёртая утечка газа из "Северных потоков"
Обнаружена четвёртая утечка газа из "Северных потоков"

Напомним, сначала стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.

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VK / МИД России

Евгения Колесникова
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