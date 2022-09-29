Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошло в зоне, контролируемой разведкой США

Инцидент на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в зоне, которая находится под контролем американской разведки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала "Соловьев Live".

По словам дипломата, история о том, что инцидент произошёл в нейтральных водах, активно обсуждалась. Она также уточнила, что это была особая экономическая зона Дании и Швеции.