Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошло в зоне, контролируемой разведкой США
Инцидент на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в зоне, которая находится под контролем американской разведки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала "Соловьев Live".
По словам дипломата, история о том, что инцидент произошёл в нейтральных водах, активно обсуждалась. Она также уточнила, что это была особая экономическая зона Дании и Швеции.
"Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <…> которые полностью контролируют там обстановку", — рассказала Захарова.
Ранее Лайф писал, что в РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках". В результате произошедшего России причинён существенный экономический ущерб. Сегодня Посольство РФ призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки".
Напомним, сначала стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.
VK / МИД России