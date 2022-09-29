В Великобритании заявили, что Трасс представляет опасность для экономики страны
Лидер лейбористов Британии Стармер назвал Трасс угрозой для экономики страны
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представляет опасность для экономики страны. Об этом заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.
"Лиз Трасс представляет опасность для экономики, она потеряла контроль [над экономической ситуацией в стране]", — приводит его слова Skynews.
Стармер раскритиковал Трасс и канцлера казначейства Квази Квартенга за "план поддержки", после которого в Великобритании начались экономические проблемы. Оппозиционер уверен, что они играют на деньги британцев для того, чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым жителям страны. При этом Стармер не стал призывать Трасс и Квартенга к отставке, назвав этот вопрос второстепенным.
Ранее Лайф писал, что историческая авантюра премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учёта мировой ситуации начинает разваливаться. Своими попытками изменить экономическую ситуацию в стране новыми мерами она может просто привести к кризису фунта стерлингов.
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