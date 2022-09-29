В Великобритании заявили, что Трасс представляет опасность для экономики страны

Стармер раскритиковал Трасс и канцлера казначейства Квази Квартенга за "план поддержки", после которого в Великобритании начались экономические проблемы. Оппозиционер уверен, что они играют на деньги британцев для того, чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым жителям страны. При этом Стармер не стал призывать Трасс и Квартенга к отставке, назвав этот вопрос второстепенным.