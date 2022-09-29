Перехваченный разговор СБУ раскрыл, сколько получил убийца первого главы ДНР Захарченко

Организаторы убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заплатили киллеру пять миллионов рублей. Об этом заявил сотрудник Службы безопасности Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом.

"Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Прим. Лайфа) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял", — сказал сотрудник СБУ, запись разговора которого приводит РИА "Новости".