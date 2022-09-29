Перехваченный разговор СБУ раскрыл, сколько получил убийца первого главы ДНР Захарченко
Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять миллионов рублей
Организаторы убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко заплатили киллеру пять миллионов рублей. Об этом заявил сотрудник Службы безопасности Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом.
"Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Прим. Лайфа) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял", — сказал сотрудник СБУ, запись разговора которого приводит РИА "Новости".
По словам украинского силовика, общий бюджет на всё, куда входила подготовка, заклада и всё остальное, был два миллиона долларов. А человек, "который нажал на клавишу вовремя", заметил сотрудник СБУ, получил пять миллионов рублей.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко и было ранено 11 человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.
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