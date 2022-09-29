Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН

Нью-Дели обозначит свою позицию относительно состоявшихся референдумов о вхождении освобождённых территорий в состав Украины с трибуны ООН. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит газета Deccan Herald.

"Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединённых Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что комментарии премьер-министра Нарендры Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде не означают, что Индия изменила свою позицию по конфликту на Украине.