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29 сентября, 07:15

Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН

Глава МИД Индии Джайшанкар: Нью-Дели обозначит свою позицию по референдумам с трибуны ООН

Нью-Дели обозначит свою позицию относительно состоявшихся референдумов о вхождении освобождённых территорий в состав Украины с трибуны ООН. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит газета Deccan Herald.

"Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединённых Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что комментарии премьер-министра Нарендры Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде не означают, что Индия изменила свою позицию по конфликту на Украине.

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Ранее США призвали Индию и другие страны убеждать Россию завершить СВО на Украине. А после этого, по мнению Вашингтона, РФ должна будет соблюдать ключевые положения Устава ООН и "вернуть территории, которые захватила силой".

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VK / Марина Шевченко

Светлана Оперук

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