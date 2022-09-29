Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН
Глава МИД Индии Джайшанкар: Нью-Дели обозначит свою позицию по референдумам с трибуны ООН
Нью-Дели обозначит свою позицию относительно состоявшихся референдумов о вхождении освобождённых территорий в состав Украины с трибуны ООН. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит газета Deccan Herald.
"Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединённых Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там", — сказал министр.
Он также подчеркнул, что комментарии премьер-министра Нарендры Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде не означают, что Индия изменила свою позицию по конфликту на Украине.
Ранее США призвали Индию и другие страны убеждать Россию завершить СВО на Украине. А после этого, по мнению Вашингтона, РФ должна будет соблюдать ключевые положения Устава ООН и "вернуть территории, которые захватила силой".
VK / Марина Шевченко