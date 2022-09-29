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29 сентября, 07:30

Россиян покорил один вид кофе

Исследование: Самым популярным кофе в России оказался растворимый

Россияне покупают чай на 45% чаще, чем кофе. То есть на две купленные пачки зернового напитка приходится три пачки листового. Причём спрос на горячее питьё в три раза выше зимой, особенно в ноябре — декабре. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет по результатам исследования, проведённого в преддверии Международного дня кофе, который отмечается 1 октября.

Также они выяснили, что молоть зёрна жители нашей страны не любят: на растворимый кофе приходится больше половины продаж. В 23% случаев приобретается молотый кофе, в 17% — в зёрнах, а в капсулах его покупают лишь в 9% заказов.

"Больше всего горячих напитков покупают в Москве — 25% от всех заказов за год в этой категории. Второе место занимает Санкт-Петербург, на третьей строчке — Екатеринбург и Новосибирск, за ними следуют Ростов-на-Дону и Самара, а закрывает рейтинг Нижний Новгород", — добавили аналитики СберМаркета.

Лидирует в борьбе за любовь россиян растворимый кофе Nescafe Classic Crema. Далее со значительным отрывом более чем в 30% идёт растворимый кофе Bushido Original. Замыкает тройку растворимый Jacobs Monarch. А в зёрнах наибольшим спросом пользуется Lavazza Qualita Oro, из молотого — "Жокей По-восточному". Среди чая абсолютным фаворитом стал зелёный Greenfield с мелиссой. По странам происхождения зернового напитка возглавляет рейтинг Бразилия с брендами Ambassador, Paulig, Lavazza и Jardin. За ней следуют Кения с продуктами Julius Meinl и Восточная Африка с Egoiste.

Назван осенний напиток, который бодрит не хуже кофе

Назван осенний напиток, который бодрит не хуже кофе

Как писал Лайф ранее, эндокринолог Павлова рассказала, как правильно пить кофе, чтобы победить осеннюю сонливость. Причём, говоря об этом напитке, специалист отметила необходимость правильного выбора времени для его употребления.

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Freepik

Арина Родионова
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