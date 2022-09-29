Россиян покорил один вид кофе

Россияне покупают чай на 45% чаще, чем кофе. То есть на две купленные пачки зернового напитка приходится три пачки листового. Причём спрос на горячее питьё в три раза выше зимой, особенно в ноябре — декабре. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет по результатам исследования, проведённого в преддверии Международного дня кофе, который отмечается 1 октября.

Также они выяснили, что молоть зёрна жители нашей страны не любят: на растворимый кофе приходится больше половины продаж. В 23% случаев приобретается молотый кофе, в 17% — в зёрнах, а в капсулах его покупают лишь в 9% заказов.

"Больше всего горячих напитков покупают в Москве — 25% от всех заказов за год в этой категории. Второе место занимает Санкт-Петербург, на третьей строчке — Екатеринбург и Новосибирск, за ними следуют Ростов-на-Дону и Самара, а закрывает рейтинг Нижний Новгород", — добавили аналитики СберМаркета.

Лидирует в борьбе за любовь россиян растворимый кофе Nescafe Classic Crema. Далее со значительным отрывом более чем в 30% идёт растворимый кофе Bushido Original. Замыкает тройку растворимый Jacobs Monarch. А в зёрнах наибольшим спросом пользуется Lavazza Qualita Oro, из молотого — "Жокей По-восточному". Среди чая абсолютным фаворитом стал зелёный Greenfield с мелиссой. По странам происхождения зернового напитка возглавляет рейтинг Бразилия с брендами Ambassador, Paulig, Lavazza и Jardin. За ней следуют Кения с продуктами Julius Meinl и Восточная Африка с Egoiste.