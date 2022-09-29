Финляндия намерена закрыть границу для туристов из России в ночь на пятницу
Helsingin Sanomat: Финляндия в ночь на пятницу закроет границу для российских туристов
Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на пятницу. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Ожидается, что правительство страны примет решение о деталях нового пограничного режима в 13:00 по местному времени 29 сентября. Согласно предварительным оценкам, число въезжающих в Финляндию россиян может сократиться почти наполовину, однако оценить полный масштаб решения трудно.
По данным СМИ, граница будет закрыта не для всех россиян. Въезд по-прежнему будет разрешён по семейным обстоятельствам, для посещения родственников, для учёбы и работы. Ко всем путешественникам будет применяться индивидуальный подход, указывает издание.
Ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хочет быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. А парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
Сайт Пограничной службы Финляндии