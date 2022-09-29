Финляндия намерена закрыть границу для туристов из России в ночь на пятницу

Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на пятницу. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Ожидается, что правительство страны примет решение о деталях нового пограничного режима в 13:00 по местному времени 29 сентября. Согласно предварительным оценкам, число въезжающих в Финляндию россиян может сократиться почти наполовину, однако оценить полный масштаб решения трудно.