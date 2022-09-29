Стремоусов: Украина де-факто перестала существовать
Украина де-факто уже прекратила существование, а Херсонская область, которая после референдума становится субъектом России, будет развиваться. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег. Украина, как и те, кто её создавал, в ближайшее время развалится", — цитирует Стремоусова ТАСС.
При этом он подчеркнул, что Херсонская область будет развиваться, как стало с Крымом после воссоединения с Россией: республика за восемь лет расцвела и стала жемчужиной, подчеркнул Стремоусов.
Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, высказались за.
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