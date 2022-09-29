Стремоусов: Украина де-факто перестала существовать

Украина де-факто уже прекратила существование, а Херсонская область, которая после референдума становится субъектом России, будет развиваться. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег. Украина, как и те, кто её создавал, в ближайшее время развалится", — цитирует Стремоусова ТАСС.