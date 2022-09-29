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29 сентября, 08:00

Украинские военные обстреляли колонну беженцев с детьми в Харьковской области

Колонна беженцев попала под обстрел со стороны украинских войск в Харьковской области. В результате пострадало семь человек, включая детей, сообщили в Минздраве ЛНР.

"Всего семь человек, из них двое детей", — приводит слова представителя ведомства РИА "Новости".

Всех пострадавших было принято эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики.

В ночь после референдума ВСУ обстреляли Лисичанск из систем HIMARS

В ночь после референдума ВСУ обстреляли Лисичанск из систем HIMARS

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли здание школы в ЛНР, где проходило голосование в рамках референдума о вхождении республики в состав России. В результате атаки никто не пострадал.

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Shutterstock

Максим Плетнёв

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