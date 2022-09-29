Украинские военные обстреляли колонну беженцев с детьми в Харьковской области

Колонна беженцев попала под обстрел со стороны украинских войск в Харьковской области. В результате пострадало семь человек, включая детей, сообщили в Минздраве ЛНР.

"Всего семь человек, из них двое детей", — приводит слова представителя ведомства РИА "Новости".

Всех пострадавших было принято эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики.