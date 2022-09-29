Украинские военные обстреляли колонну беженцев с детьми в Харьковской области
Колонна беженцев попала под обстрел со стороны украинских войск в Харьковской области. В результате пострадало семь человек, включая детей, сообщили в Минздраве ЛНР.
"Всего семь человек, из них двое детей", — приводит слова представителя ведомства РИА "Новости".
Всех пострадавших было принято эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики.
Ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли здание школы в ЛНР, где проходило голосование в рамках референдума о вхождении республики в состав России. В результате атаки никто не пострадал.
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