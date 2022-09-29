Владельцам домашних животных напомнили об их неочевидных обязанностях

Основные обязанности владельцев домашних животных знакомы практически каждому. Хозяева должны не выгуливать собак без поводков и намордников, не обращаться с питомцами жестоко, делать им прививки. Однако есть и неочевидные правила, которые должны соблюдать имеющие животных люди. О них рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

"Например, согласно ст. 9 ч. 1 п. 3 федерального закона, предотвращение появления нежелательного потомства — закреплённая обязанность хозяина. Речь идёт именно о щенках, котятах и прочих животных, которых потом некуда пристроить в хорошие руки или продать. Если вы понимаете, что не сможете обеспечить потомству соответствующий уход, найдя ему новых хозяев или оставив у себя, вы обязаны стерилизовать или кастрировать питомца или ограничить его размножение иным способом: даже элементарно не выпуская его на улицу или ограничивая контакты с другими особями", — сказала специалист Лайфу.

Также не стоит забывать и об обеспечении своевременного оказания животным ветеринарной помощи. Если питомец заболел, его хозяин обязан оказать ему помощь самостоятельно либо обратиться к ветеринару. Помимо этого, согласно статьям 151 и 1064 Гражданского кодекса РФ, хозяин обязан возмещать ущерб, нанесённый его питомцем. Даже если собака не укусила прохожего, а просто порвала его брюки, пострадавший имеет право истребовать стоимость испорченной вещи и компенсацию морального вреда.

"К сожалению, неизбежно наступает момент, когда домашний любимец умирает. И связанные с этим печальным событием процедуры также строго регламентируются законом. В России хоронить домашних животных в земле, даже на собственном садовом участке, незаконно. После смерти питомца необходимо обратиться к ветеринару, который производит осмотр и определяет порядок захоронения. Самым распространенным способом захоронения является кремация, общая или индивидуальная. Это отнюдь не избыточная норма закона: погребение в земле грозит распространением опасных инфекций", — добавила Солдатова.

Юрист заключила, что любое домашнее животное — это не только приятные хлопоты и радостные эмоции, но и ответственность, в том числе моральная и юридическая.