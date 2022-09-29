В Дагестане четверо погибли в жёстком ДТП с "газелью" и КамАЗом

Четыре человека погибли в результате аварии с участием пассажирской "газели" и КамАЗа в пригороде Махачкалы. По данным Лайфа, погибли водитель грузовика и три пассажира микроавтобуса.

Причиной аварии стали отказавшие тормоза у водителя КамАЗа, в результате чего он влетел в "газель", а та в свою очередь задела автомобили "Лада" и "Нива". Пострадало десять человек, несовершеннолетних среди них нет.

В МЧС республики уточнили, что авария произошла в 9:50 по местному времени на 819-м километре автодороги Р-217 "Кавказ" напротив поворота на село Новый Хушет.

Место аварии с "газелью" и КамАЗом в Дагестане. Видео © LIFE

Место аварии с "газелью" и КамАЗом в Дагестане. Фото © VK / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана