В Дагестане четверо погибли в жёстком ДТП с "газелью" и КамАЗом
Четыре человека погибли в результате столкновения "газели" и КамАЗа в Дагестане
Место аварии с "газелью" и КамАЗом в Дагестане. Обложка © VK / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Четыре человека погибли в результате аварии с участием пассажирской "газели" и КамАЗа в пригороде Махачкалы. По данным Лайфа, погибли водитель грузовика и три пассажира микроавтобуса.
Причиной аварии стали отказавшие тормоза у водителя КамАЗа, в результате чего он влетел в "газель", а та в свою очередь задела автомобили "Лада" и "Нива". Пострадало десять человек, несовершеннолетних среди них нет.
В МЧС республики уточнили, что авария произошла в 9:50 по местному времени на 819-м километре автодороги Р-217 "Кавказ" напротив поворота на село Новый Хушет.
Место аварии с "газелью" и КамАЗом в Дагестане. Видео © LIFE
Место аварии с "газелью" и КамАЗом в Дагестане. Фото © VK / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Ранее Лайф рассказывал, как уралец на "весте" "сразился в Most Wanted" с ГИБДД и доигрался. Он 14 раз выезжал на встречку на дорогах Сухоложского района, в итоге его помогли задержать росгвардейцы.
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