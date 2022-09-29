Отряд бойцов под командованием чеченского командира Хасмагомеда Магомадова успешно продолжает наступление на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео работы бойцов.

Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении. Видео © Телеграм-канал Kadyrov_95

"Продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Командир полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ Хасмагомед Магомадов "Гроза" вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что операция проходит быстро, точечно и эффективно, что позволяет свести на нет потери среди личного состава. Кадыров особенно обратил внимание на высокую боевую подготовку чеченских силовиков.

"В итоге так получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием: отступать либо держаться до последнего. Но мы ещё не отменили и третий вариант — сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперёд", — добавил глава Чечни.