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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 08:45
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Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Отряд бойцов под командованием чеченского командира Хасмагомеда Магомадова успешно продолжает наступление на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео работы бойцов.

Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении. Видео © Телеграм-канал Kadyrov_95

"Продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Командир полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ Хасмагомед Магомадов "Гроза" вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории", написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что операция проходит быстро, точечно и эффективно, что позволяет свести на нет потери среди личного состава. Кадыров особенно обратил внимание на высокую боевую подготовку чеченских силовиков.

"В итоге так получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием: отступать либо держаться до последнего. Но мы ещё не отменили и третий вариант — сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперёд", добавил глава Чечни.

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А ранее Минобороны РФ заявило о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ потеряли более 70 человек, а также танки, БМП и бронеавтомобили.

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Телеграм-канал Kadyrov_95

Александра Вишнякова
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