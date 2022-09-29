Онищенко призвал установить в школах системы распознавания лиц

Российские школы должны быть оборудованы системами распознавания лиц. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал трагедию, которая произошла в ижевской школе.

"Поставить в школах камеры, которые будут отличать лица учеников, учителей, родителей, а также людей, которые там случайно оказались. Вот этот вопрос очень серьёзный. Сегодня задача — обеспечить защиту наших школьных учреждений и не пожалеть на это денег", — отметил Онищенко.

Профессор добавил, что в школах должны быть все современные технологии. Он подчеркнул, что в других местах такие средства есть, однако про образовательные учреждения в этом плане "забыли". По словам Онищенко, охрана в учебных организациях должна быть обязательной и усиленной.