Онищенко призвал установить в школах системы распознавания лиц
Российские школы должны быть оборудованы системами распознавания лиц. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал трагедию, которая произошла в ижевской школе.
"Поставить в школах камеры, которые будут отличать лица учеников, учителей, родителей, а также людей, которые там случайно оказались. Вот этот вопрос очень серьёзный. Сегодня задача — обеспечить защиту наших школьных учреждений и не пожалеть на это денег", — отметил Онищенко.
Профессор добавил, что в школах должны быть все современные технологии. Он подчеркнул, что в других местах такие средства есть, однако про образовательные учреждения в этом плане "забыли". По словам Онищенко, охрана в учебных организациях должна быть обязательной и усиленной.
Академик также отметил, что случившееся в Ижевске показало и проблему наблюдения специалистами за больными шизофренией. По его мнению, арестовывать психиатра в этой ситуации неправильно. Профессор добавил, что за больными нужно наблюдать, а если у них случаются обострения, необходима госпитализация.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения. Он местный житель и выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
Shutterstock