Минобороны Белоруссии отвергло планы по объявлению в стране мобилизации
В Белоруссии не планируют проводить мобилизацию, а приходящие из военкоматов повестки информируют местных жителей об их участии в плановых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
"В настоящее время в ВС Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами", — пояснили в ведомстве.
Также в заявлении Минобороны республики подчёркивается, что должностные лица военных комиссариатов в настоящее время продолжают выполнять стандартную ежедневную работу.
Ранее в Белоруссии объявили внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности 50-й авиабазы. В ходе неё будет отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки её боеготовности.
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