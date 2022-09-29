Минобороны Белоруссии отвергло планы по объявлению в стране мобилизации

В Белоруссии не планируют проводить мобилизацию, а приходящие из военкоматов повестки информируют местных жителей об их участии в плановых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

"В настоящее время в ВС Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами", — пояснили в ведомстве.

Также в заявлении Минобороны республики подчёркивается, что должностные лица военных комиссариатов в настоящее время продолжают выполнять стандартную ежедневную работу.