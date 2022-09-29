НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 13:57

Минобороны Белоруссии отвергло планы по объявлению в стране мобилизации

В Белоруссии не планируют проводить мобилизацию, а приходящие из военкоматов повестки информируют местных жителей об их участии в плановых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

"В настоящее время в ВС Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами", — пояснили в ведомстве.

Также в заявлении Минобороны республики подчёркивается, что должностные лица военных комиссариатов в настоящее время продолжают выполнять стандартную ежедневную работу.

В Минске ответили на вопрос о размещении военных баз РФ на территории Белоруссии

В Минске ответили на вопрос о размещении военных баз РФ на территории Белоруссии

Ранее в Белоруссии объявили внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности 50-й авиабазы. В ходе неё будет отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки её боеготовности.

Обложка ©

Telegram / Минобороны Белоруссии

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров