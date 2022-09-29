В Госдуме предложили разрешить мобилизованным ускоренно сдавать оружие на хранение
Законопроект о праве мобилизованных сдавать оружие государству на бессрочное хранение в ускоренном порядке может быть внесён в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил депутат Александр Хинштейн.
"Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Это важно ещё и для того, чтобы обеспечить его сохранность", — написал он в телеграм-канале.
При этом владельцы оружия, которые не сдали его, но уже находятся в зоне спецоперации, должны быть освобождены от ответственности, если срок действия разрешения на оружие истечёт. В случае гибели владельца оружие должно перейти его наследнику.
Соответствующие инициативы уже разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими заинтересованными ведомствами, добавил Хинштейн, выразив надежду, что они будут внесены в Госдуму в ближайшее время.
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