Мобилизованным россиянам объяснили, как перевести денежное довольствие на родственника

Оформить автоматический перевод денежного довольствия на родственника, если мобилизованный не успел до призыва, можно в банковском приложении. Об этом Лайфу сообщили на горячей линии 122.

"Для этого можно оформить в банковском приложении автоматический перевод денежных поступлений на счёт родственника. Перевод по системе быстрых платежей (СБП) позволяет переводить до 100 тыс. рублей без комиссии", — говорится в сообщении.

На горячей линии напомнили, что в расположении воинской части пользоваться смартфонами запрещено, поэтому рекомендуется оформить автоматический перевод до отправки в часть.