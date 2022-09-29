Мобилизованным россиянам объяснили, как перевести денежное довольствие на родственника
Горячая линия 122: Оформить перевод денежного довольствия можно в приложении банка
Оформить автоматический перевод денежного довольствия на родственника, если мобилизованный не успел до призыва, можно в банковском приложении. Об этом Лайфу сообщили на горячей линии 122.
"Для этого можно оформить в банковском приложении автоматический перевод денежных поступлений на счёт родственника. Перевод по системе быстрых платежей (СБП) позволяет переводить до 100 тыс. рублей без комиссии", — говорится в сообщении.
На горячей линии напомнили, что в расположении воинской части пользоваться смартфонами запрещено, поэтому рекомендуется оформить автоматический перевод до отправки в часть.
Ранее россиянам разъяснили, могут ли они оформить загранпаспорт при получении повестки. При этом на горячей линии 122 отметили, что выдача удостоверяющего личность документа для заграничного пользования не ограничена для остальных граждан РФ.
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